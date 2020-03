Dapli gudogn per Hero

Bain saja il resultat operativ sa reducì per 8,8% sin 83,1 milliuns francs, ma grazia ad in bun resultat finanzial resultia tuttina in gudogn da 62 milliuns francs. Quai èn passa 2,3% dapli che l'onn avant, ha communitgà il concern svizzer cun sedia a Lenzburg en il chantun Argovia.

Cunzunt contribuì al resultat haja la sparta da marendas sanadaivlas. Quella saja numnadamain creschida per radun 12% l'onn passà.

En vista a la crisa da corona ha communitgà Hero d'avair prendì tut las mesiras per garantir la sanadad e la segirezza dals collavuraturs e dals consuments.