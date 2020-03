Avant in mais era il Swiss market index (SMI) anc en autezzas da record sin passa 11’000 puncts. En il fratemp è il SMI scarsolà per part sut 8'000 puncts, nua ch’el n'è suenter il 2013 mai pli stà per fasas pli lungas. Pon ins cumparegliar la crisa actuala cun la crisa da finanzas dal 2008?

«I fa uschè mal sco il 2008», di Damian Gliott, expert per dumondas da finanzas. La situaziun saja però in’autra. Il 2008 n’hajan ins betg savì, tgeninas bancas che survivian la crisa. Oz saja quai in virus che procuria per intschertezzas ed ins na sappia betg, tge che capitia ils proxims mais, di Damain Gliott, cussegliader da facultad.

Prudientscha empè da panica

Tgi che haja investì en firmas solidas, na stoppia betg temair e na duess betg vender aczias – era sch’ina recessiun saja en vista, di Damian Gliott. Ma i dettia investiders che vendian mumentan tut – saja quai aczias u era aur, simplamain per svidar il depot.

La raschun: Tscherts investurs hajan fatg sbagls e cumprà aczias sin credit. Gliez saja malsegir en ina tala situaziun. Il meglier saja dad observar, tge che saja capità en las ultimas crisas, di il cussegliader da facultad. Quels acziunaris che avevan salvà las aczias solidas e che avevan perfin cumprà a moda favuraivla ulteriurs buns titels, hajan suenter la crisa mintgamai fatg in bel gudogn.

«Tgi che dovra a curta vista daners, n’avess mai dastgà investir en aczias», di Damian Gliott, cussegliader da facultad. Sch’ins cumpria aczias, dovrian ins temp – almain diesch onns. Lura stoppian ins betg temair da stuair vender las aczias per pretschs bass.