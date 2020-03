Las bursas han reagì il glindesdi cun gnervusitad suenter che la FED, la banca naziunala dals Stadis Unids, ha sbassà la fin d’emna il tschains directiv. Il recept che ha fin uss funcziunà en mintga crisa economica, fa nagin effect cunter la tema dals investurs.

Il coronavirus e sias consequenzas turmenta gist sin duas modas l’economia:

Firmas na pon betg pli producir perquai che lur furniturs na furneschan betg pli material u cumponentas.

La clientella na cumpra u consumescha betg pli perquai ch’ella na dastga betg ir giuadora u perquai ch’ella ha tema da l’avegnir.

Dus schocs economics

La crisa actuala sa cumpona pia gist da dus schocs economics. En questa situaziun stoppian la politica e las bancas naziunalas procurà per liquiditad per firmas e fatschentas che vegnian en las stretgas pervia dal coronavirus, di Damian Gliott, expert per dumondas da finanzas e da banca. «Tschains bass gidan per il mument nagin», uschia Damian Gliott.

Uss stoppian ins sustegnair las interpresas pitschnas e mesaunas, ma era quels che lavurian independent. Las 10 milliardas ch’il Cussegl federal ha empermess il venderdi passà – tranter auter per finanziar lavur curta – na bastan tenor Damian Gliott betg. I dovria anc dapli daners d’agid.