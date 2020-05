Legenda: Pertutgadas èn era branschas ch'han stuì serrar mo per part tras la crisa da corona - sco la branscha da construcziun ed il commerzi en detagl. Keystone

Tut las branschas svizras quintan da stuair stritgar plazzas ils proxims mais. Suletta excepziun è la branscha d'assicuranzas. L'indicatur per l'occupaziun ch'il Post per perscrutar la conjunctura KOF da l'ETH Turitg registrescha è tar -19,9 puncts - cumpareglià cun l'emprim quartal è quai in minus da 17 puncts. Tenor il post da perscrutaziun è quai anc pli bass che durant il pir temp da la crisa da finanzas 2008/2009 (lura era l'indicatur tar -16.5 puncts). Actualmain pertutgà il pli fitg saja la branscha da gastronomia che saja pertutgada fitg, perquai che tuts hajan stuì serrar durant la crisa.

Però era en autras branschas saja la prognosa negativa - en spezial menziuneschan ils experts dal KOF il commerzi en detagl e la branscha da construcziun. Omadus secturs quintian da stritgar bleras plazzas, schegea che omauds secturs èn pertutgads mo per part - pia betg l'entir sectur ch'ha stuì serrar las portas.