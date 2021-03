Geberit ha pudì serrar giu l'onn passà cun in gudogn stabil. Il concern da tecnica sanitara ha nudà in gudogn net da 642 milliuns francs, in minus da 0,7% cumpareglià cun il 2019. Ils acziunaris survegnan ina dividenda da 11,4 francs per aczia.

Tenor la communicaziun da Geberit èn quai 10 raps dapli che l'onn avant. Per l'onn actual na dat l'interpresa turitgaisa giu nagina prognosa. Ella quinta dentant da pudair extender sia cumpart al martgà.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Svizra Geberit cun gudogn da record 12.03.2019

Ord l'archiv