Las interpresas pitschnas e mesaunas han in grond interess per credits d’urgenza. Entaifer 2 dis hajan las bancas survegnì 36’000 dumondas da credit, scriva la «Sonntagszeitung». La Credit Suisse, l’UBS e la Raiffeisen hajan survegnì mintgamai 10’000 dumondas e Postfinance 6’000. Tar la Credit Suisse muntia la summa media per credit a 250’000 francs tar l’UBS sut 200’000 francs.

En in’intervista cun il «Sonntagsblick» ha il minister da finanzas, Ueli Maurer, ditg, che la Confederaziun vegnia a stuair decider bainprest ina summa anc pli auta. Las 20 milliardas francs actualas na tanschian probabel betg. Sche la dumonda per credits giaja vinavant uschia, sajan quella summa cuntanschida en var 10 dis. Sch'il stadi na dettia uss però betg agid finanzial a l'economia, haja la Svizra en paucas emnas diesch-millis da dischoccupads, uschia Maurer.

