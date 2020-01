Il producent d'aromas e savurs Givaudan è creschì marcantamain l’onn passà: La svieuta saja s’augmentada per passa 12% sin 6,2 milliardas francs, cumpareglià cun l'onn avant. Il gudogn saja s’augmentà per 6% sin 702 milliuns francs. Quai ha communitgà il concern svizzer. Omaduas divisiuns hajan contribuì a quest resultat.

Il cussegl d’administraziun propona d’augmentar la dividenda per dus francs sin 62 francs per aczia. Dapi l'entrada en la bursa il 2000 vegn la dividenda uschia auzada per la 19avla giada en successiun.

Plinavant ha Givaudan confermà las finamiras per quest onn. Ord atgna forza vul il concern crescher per 4 fin 5%.

RTR novitads 09:00