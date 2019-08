La medema perioda da l'onn passà muntava il gudogn sut il stritg anc a 8,9 milliuns francs. La raschun per il gudogn bler pli pitschen sajan rectificaziuns da la valur e ch'ins haja valità da nov projects en la Norvegia e la Pologna. Quai ha communitgà il concern da construcziun cun sedia a Dietlikon en il chantun da Turitg.

Dentant dapli svieuta

La svieuta è percunter creschida ils emprims sis mais per 2,8% sin 2,18 milliardas francs. Cun quest resultat ha Implenia surpassà las spetgas dals experts.

Prognosas restan positivas

Per l'onn current quinta Implenia vinavant cun in svilup positiv als martgads indigens. La construcziun bassa vegnia probabel a crescher pli fitg che la construcziun auta. Ins saja optimistic da cuntanscher la finamira dad in gudogn da passa 150 milliuns francs sin stgalim EBITDA. Vinavant saja planisà d'investir 20 milliuns francs per realisar la strategia dal concern. Quella giaja tenor plan.

