La segunda unda da corona strapatscha l'economia en il segund quartal da l'onn. Tant ils experts da la Confederaziun sco er quels da l'ETH da Turitg, il KOF quintan per l'auter onn perquai be cun ina leva creschientscha per l'auter onn.

Concret quintan ils experts per proxim onn anc cun in augment da 3,2% dal product interiur brut (BIP). L'october quintava il SECO anc cun in augment da 4,2%. Ma er sche las aspectativas sajan sa reducidas, na saja dentant betg da quintar cun in grond sbassament da la conjunctura din il SECO sco er il KOF. Quai perquai che las mesiras encunter il coronavirus na sajan betg uschè restrictivas sco anc la primavaira.

Il SECO quinta cun ina stabilisaziun da la situaziun ord vista economica per la primavaira che vegn. Ma els intunan er ch'igl è per il mument grev da far prognosas. I resta ina malsegirezza. Uschia è er l'onn 2020 stà meglier che quai che las prognosas èn stadas.