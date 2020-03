Cusseglier federal Guy Parmelin ha clamà oz ad in inscunter. Ensemen cun represchentants da l'economia ed ils partenaris socials ha el discurri sur dal coronavirus e sias consequenzas per l'economia.

Els hajan discutà las sfidas per las singulas branschas ed aspects finanzials ha il minister da l'economia ditg suenter. En ina situaziun sco uss saja impurtant d'esser flexibel, ha ditg il minister d'economia Guy Parmelin. Ins na possia betg be decider mesiras, ha Guy Parmelin ditg. Mintga mesira stoppia avair ina basa giuridica. Pliras gruppas da lavur èn vid examinar sco ch'ins pudess sustegnair l'economia dasper la mesira per lavur curta. Dentant saja grev da decider mesiras cunquai ch'i saja difficil da prevair la situaziun.

