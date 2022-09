Be paucas uras suenter la FED en ils Stadis Unids augmenta er la Banca naziunala svizra (BNS) danovamain il tschains directiv. Quai per 0,75 puncts procentuals sin plus 0,5%. Questa politica monetara pli severa duaja far frunt a l’inflaziun ch'è creschida en Svizra, ha declerà la BNS. I na saja betg sclaus ch’i vegnia ad esser necessari d’augmentar ils tschains anc pli fitg per stabilisar ils pretschs a vista mesauna. Cun quai èn ils tschains negativs suenter bunamain otg onns istorgia. La SNB aveva introducì quels il december 2014.

Igl è gia il segund augment dal tschains directiv da quest onn. Mez zercladur aveva la BNS augmentà il tschains directiv da -0.75% sin -0.25%.

Tenor la SNB è il franc svizzer anc adina survalità. Perquai vegnia la banca naziunala ad intervegnir vinavant al martgà da devisas, sche quai saja necessari. Actualmain vala in franc dapli ch’in euro. In euro vala actualmain 97 raps. L'onn passà aveva la Banca naziunala svizra cumprà valutas estras per passa 21 milliardas francs.

Bancas auzan tschains – per part era per contos da spargn

Suenter che la Banca naziunala svizra ha danovamain augmentà il tschains directiv, aboleschan pliras bancas svizras ils tschains negativs, sco per exempel la ZKB e la Postfinance. Autras van anc pli lunsch ed augmentan schizunt ils tschains sin respargns: La Banca Chantunala Grischuna (GKB) ha annunzià d'augmentar ils tschains per tscherts contos da spargn sin 0,25% a partir da l'october – quai vala per ils contos da la terza pitga e per la quarta stufa da la piramida da spargn da la GKB. Er las bancas Valiant e WIR vulan puspè augmentar ils tschains.