Il concern da farma da Basilea, Roche, profitescha da la vendita da tests da corona. Durant l'emprim mez onn ha il concern uschia pudì augmentar la svieuta per 5%, sin 30,7 milliardas francs. Il gudgogn dal concern è entant sa reducì pervi dal ferm franc, e quai per 3% sin 8,2 milliardas francs.

Suenter in flaivel emprim quartal è era la sparta da farma da Roche entant puspè vi da sa revegnir. In ferm plus hai oravant tut dà tar la vendita da novs medicaments.

