En la discussiun pervi dals tschains da locuziun per fatschentas che han stuì serrar lur portas pervi dal coronavirus, datti nov moviment.L'Associaziun immobiglias svizra represchenta ils interess da grondas interpresas d'immobiglias, sco diversas cassas da pensiun. Ella propona da relaschar ad ina part da las fatschentas ils tschains da locuziun per dus mais.

Profitar da questa schliaziun duain dentant be fatschentas pli pitschnas cun tschains da locuziun d'enfin 5'000 francs il mais. L'associaziun argumentescha ch'i na fetschia betg senn da tractar per exempel in grond e potent concern da vestgadira u da luxus medem sco ina fatschenta pitschna che ha stuì serrar e che cumbatta uss per l'existenza.

Agid per ustarias

Ina schliaziun dovria dentant era per las ustarias che han savens da pajar auts tschains da locuziun pervia da la grondezza dals locals. L’associaziun sustegna perquai la proposta da la cumissiun dal Cussegl dals chantuns che prevesa da relaschar a lezzas credits da corona en l’autezza da trais pajaments da locuziun mensils.

Durant la sessiun extraordinaria dal Parlament federal l’emna proxima a Berna vegnan discutadas anc autras variantas.