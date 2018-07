Enfin la fin da quest onn vulan la Svizra e l'UE terminar las negoziaziuns per ina cunvegna da basa.

En las tractativas per in contract general cun l'UE survegn il Cussegl federal sustegn da l'economia. Tenor ina retschertga che l’institut da retschertga GFS Berna ha fatg per incumbensa d'Economiesuisse e l'organisaziun Alliance Economie-Politique sustegnan 80% dals dumandads, che sesan en la direcziun dad in'interpraisa, ina tala cunvegna.

60% da las prest 1'000 persunas dumandadas sustegnian la cunvegna er sche quella fiss mo pussaivla sch'ins acceptass sco post da mediaziun ina dretgira da cumpromiss cun in derschader svizzer, in derschader da l'UE ed in derschader neutral.

Minoritad vul visar contracts bilaterals

Visar las cunvegnas bilateralas e negoziar da nov quellas vulan per encunter 18% dals dumandads. Mintga 10avel è ultra da quai da l'opiniun che la Svizra fiss meglier vidlonder sch'ella visass tut ils contracts ed tschertgass in'atgna via.

La cunvegna da basa duai reglar da nov la relaziun tranter la Svizra e l'UE. Il cusseglier federal e minister da l’exteriur Ignazio Cassis spera da terminar las negoziaziuns enfin quest atun.

