Economia svizra crescha levet

Oz, 10:08

SDA / Dominik Hardegger

L'economia svizra è creschida moderat per 0,3% il segund quartal da quest onn. Cumpareglià cun l'emprim quartal correspundia quai ad in lev avanzament, uschia communitgescha il secretari da stadi per l'economia SECO.