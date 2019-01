Per Economiesuisse datti cunzunt trais puncts che discurrian cleramain per la cunvegna da basa. In gie a lezza garanteschia a las interpresas svizras l'access senza discriminaziun a la fiera interna da l'Uniun europeica. Plinavant mantegnia la cunvegna la via bilaterala e pussibiliteschia da sviluppar enavant quella. Quai per exempel en il sectur da l'electricitad. La cunvegna da basa megliereschia era la segirezza giuridica, quai che rendia vinavant attractiva la Svizra per interpresas indigenas e da l'exteriur.

Economiesuisse pretenda dentant ch'il Cussegl federal sclereschia cun l‘UE tge consequenzas che la cunvegna da basa haja per ils dretgs politics da burgais da l‘UE en Svizra, e per il dretg da subvenziuns svizzer, e ch‘il sistem dal partenadi social na vegnia betg restrenschì.

