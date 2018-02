Interpresas na duain betg vegnir obligadas da far analisas da pajas, ha il Cussegl dals chantuns decidì. La cumissiun predeliberanta duai però tschertgar soluziuns alternativas, plitost soluziuns sin basa dad autodecleraziun. Tenor Konrad Graber (PCD/LU) ch'ha fatg la proposta da trametter la lescha enavos en la cumissiun, pudess ina proposta esser, che las firmas suttascrivian mintg l'onn, ch'ellas respectian l’egualitad l'egualitad da pajas tar um e dunna.

La cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha fatg attent, ch'ins haja empruvà da prender mesiras sin basa voluntara, dentant sa participeschian mo 28 da 66'000 firmas.

Tuttas duas propostas memia severas

La proposta dal Cussegl federal per agir cunter l'egualitad da pajas tranter umens e dunnas fiss d'obligar las interpresas cun 50 u dapli collavuraturas e collavuraturs da far in'analisa da las pajas. In post exteriur faschess la controlla ed ils resultats vegnissan communitgads als collavuraturs. Sancziuns cunter las interpresas na fissan però betg previsas.

La cumissiun dal Cussegl dals chantuns aveva fatg la proposta che mo affars cun dapli che 100 collavuraturas e collavuraturs stuessan far ina tala analisa. Tuttas duas variantas eran però memia severas per il Cussegl dals chantuns.

Legenda: La cussegliera federala Simonetta Sommaruga vul che firmas cun dapli che 50 collavuraturas e collavuraturs ston far ina analisa da paja. Keystone

Dischavantatg per las firmas

Per ils adversaris da la proposta fiss ina tala analisa in dischavantatg per las firmas. I fiss collià cun birocrazia e duvrass dapli resursas per far las analisas.

Per ils aderents fiss ina tala mesira, il minimum ch'ins po far. Da tschertgar alternativas saja be ina stgisa per na far nagut cunter il problem che dunnas gudognan en media 600 francs al mais pli pauc che umens. La differenza da pajas saja bain sminuida ils ultims onns, d'egualitad na sappian ins dentant betg discurrer.

Legenda: L'interess a al debatta da la lescha d'egualitad è stà grond. Era dunnas dal Cussegl naziunal èn stadas a tadlar. Keystone

En la constituziun exista l'egualitad

Dapi l'onn 1981 è l'egualitad tranter umens e dunnas scritta en la Constituziun federala - uschia era l'egualitad da pajas.

Ina part da l’inegualitad tar las pajas po vegnir declerada cun la vegliadetgna, cun la scolaziun e cun ils onns da lavur. Pli spert che la differenza è però pli gronda che 7,4 % na datti nagins arguments objectivs. Quai mussa in studi da l'Uffizi federal da statistica. En media gudognan ina dunna en in onn 7'000 francs pli pauc ch'in um. Tenor Simonetta Sommaruga è quai ina discriminaziun da las dunnas.

