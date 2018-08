Interpresas grondas duajan en il futur stuair controllar sch’ellas pajan ad umens ed a dunnas tuttina bler per la medema lavur.

Interpresas grondas duajan en il futur stuair controllar sch’ellas pajan ad umens ed a dunnas tuttina bler per la medema lavur. La cumissiun per scienza, educaziun e cultura dal Cussegl naziunal ha s’exprimì per ina midada da la lescha d’egualitad. Gia avant aveva il Cussegl dals chantuns approvà la midada. Cun ina midada davart la lescha d’egualitad stuessan interpresas cun dapli che 100 emploiads introducir novas mesiras davart l’egualitad da las pajas.

