Emmi ha pudì augmentar la svieuta ils emprims 6 mais da l'onn. Dal schaner fin il zercladur ha l'elavuratur da latg vendì products per 1,77 milliardas francs. Quai è in plus da bunamain 7% cumpareglià cun l'emprim mez onn dal 2019. Sco quai ch'il concern da Lucerna communitgescha haja en spezial il martgà indigen contribuì al bun resultat.

Sut il stritg ha Emmi fatg in gudogn net da 81 milliuns francs, quai è in minus da 6,5% cumpareglià cun l'onn passà. La raschun per quel regress sajan pli pitschens gudogns tar societads associadas sco er dapli expensas da taglia, scriva l'interpresa.