Elecziun Cussegl federal: ina candidatura dal chantun Genevra

Pierre Maudet, cusseglier da stadi da la PLD Genevra va en la cursa per la successiun da Didier Burkhalter. La PLD Genevra propona als delegads da sustegnair la candidatura da pierre Maudet. La radunanza da delegads ha lieu ils 8 d’avust 2017.

Pierre Maudet è cusseglier da stadi en il chantun Genevra ed è sta president da la PLD Genevra dal 2005 enfin il 2007. El ha 39 onns ed e bab da 3 uffants. Ragisch ha el era in grischun. Sia mamma è oriunda dal chantun Grischun.

Cumenzà baud cun la politica

Gia en giuvens onns è Maudet s’interessà per la politica. Cun 11 onns ha el scrit sia emprima brev a la citad da Genevra per in parc da skate. Cun 15 onns ha el fundà il parlament giuven da la citad da Genevra. E cun 21 onns è el gia entrà en il parlament da la citad e quai per la PLD. Il pass en la regenza da Genevra ha el fatg cun 29 onns. Ed uss cun 39 onns ha el fatg in num sco politicher sin nivel chantunal e less uss politisar sin nivel naziunal.

Deadline 11 avust

Fin venderdi proxim han las partidas chantunalas da la PLD anc temp da proponer a la PLD Svizra lur candidats per la successiun da Didier Burkhalter. El sa retira suenter otg onns en uffizi.

La PLD tessinaisa e ses delegads han proponì Ignazio Cassis per il Cussegl federal. Il nov cusseglier ni la nova cussegliera naziunala vegn elegida ils 20 da settember.

Interess ha era mussà Jaqueline de Quattro. La giurista da 57 onns vul candidar per la PLD dal chantun Vad per in sez en il Cussegl federal. La PLD dal chantun Vad ha communitgà da decider davart pussaivlas candidaturas ils 10 d'avust.

Speculà vegn anc che Isabelle Moret pudess succeder a Didier Burkhalter en il cussegl naziunal. La vicepresidenta da la PLD Svizra è dapi il 2011 en il Cussegl naziunal per il chantun Vad.

