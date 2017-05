Elecziun dal pli bel vitg da la Svizra 2017

En las quatter regiuns linguisticas da la Svizra sa zuppan numerusas perlas, vul dir vitgs da bellezza. Quest onn tschertgain nus per la terza giada il pli bel vitg – e vus decidais la finala tgenin che quai duess esser.

Il pli bel vitg - Morcote 3:13 min, dals 2.9.2016

Enfin ils 23 da matg pudais votar per voss favurit: Vus avais la schelta tranter 50 vitgs da la Svizra. Ils candidats grischuns da quest onn èn: Falera, Lohn, Lü, Seewis, Splügen, Susauna, Tschlin e Vrin. Tgenin represchenta il meglier la cultura, l’architectura ed il scharm d’ina da las quatter regiuns linguisticas? Ils 12 vitgs cun las pli bleras vuschs rivan alura en il final, trais per mintga regiun linguistica.

Tgi vegn suenter Morcote, Soglio e Gruyères?

«Le plus beaux village» è partì avant onns sco idea ed istorgia da success da noss collegas da Radio Télévision Suisse (RTS). Audituras ed aspectaturs han elegì onn per onn lur favurit. II 2012 era quai Evolène en il Valais, il 2013 Saillon medemamain en in Valais e 2014 alura Gruyères en il chantun Friburg. Avant dus onns han ins alura schlargià la concurrenza sin tut la Svizra. La cursa han fatg il 2015 Soglio e l’on passà Morcote sco «il più bel villaggio della Svizzera 2016».

Mintgin po dar giu sia vusch

En il decurs dal mais matg po mintgin eleger ses favurit. En fanadur ed avust preschentan las quatter chadainas naziunalas da l’SRG/SSR e las gasettas «Schweizer Illustrierte», «Il Caffé» e «L’Illustré» alura ils 12 finalists. Ed era alura essas vus puspè dumandads sco giurors e giuroras!