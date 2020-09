L'Assemblea federala ha reelegì la mesemna tut ils derschaders e las derschadras federalas ch'èn sa mess a disposiziun per la perioda d'uffizi dal 2021 fin 2026. Er Yves Donzallaz, il derschader da la PPS che la fracziun da la PPS aveva cusseglià da betg reeleger, è vegnì confermà en uffizi. En in hearing saja vegnì cler, che Donzallaz na partia betg pli la posiziun da valurs da la PPS. Mintga partida haja il dretg da betg pli eleger in da ses derschaders, aveva argumentà Thomas Aeschi, il president da la fracziun da la PPS.

Quella proposta da betg reeleger Dozallaz ha procurà per chaus cotschens tar las autras partidas. Andrea Gmür-Schöneberger (PCD/LU) ha per exempel renfatschà a la PPS ch'ella cuntrafetschia al principi da la separaziun da las pussanzas. Il derschader federal Donzallaz na saja betg sa fatg culpaivel dad insatge. E Tiana Moser (PVL/ZH) ha ditg, che la PPS mettia en dumonda cun ses agir l'independenza da tut ils derschaders federals.

La finala han tut las fracziuns auter che quella da la PPS sustegnì a Donzallaz, uschia ch'el è vegnì reelegì cun 177 da 239 vuschs.

In nov derschader

Perquai ch'il president dal Tribunal federal sa retira, ha l'Assemblea federala dasper ils 37 derschaders da fin qua er elegì in nov derschader. Christoph Hurni da la Partida verdliberala vegn a remplazzar Meyer sco derschader ordinari. Hurni è vegnì elegì cun 232 da 233 vuschs.