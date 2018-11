RTR : Tar la PCD èsi cler ch'i dat ina dunna sco successura per Doris Leuthard. Sin il ticket èn la Vallesana e cussegliera naziunala Viola Amherd ensemen cun la cussegliera guvernativa dad Uri Heidi Z'graggen. In ticket betg propi spetgà?

Fabia Caduff: Gie, ins po dir che la PCD ha procurà per duas surpraisas: Per l'ina ch'els han mess Heidi Z'graggen sin il ticket che n'ha nagina experientscha en il Parlament federal, e per l'autra che Peter Hegglin n'è betg vegnì nominà. Percunter era da spetgar che Viola Amherd chattia in plaz sin il ticket.

La cursa tranter Amherd e Z'graggen pudess vegnir interessanta, perquai che Heidi Z'graggen pudess far dapli vuschs da la vart dretga dal parlament, causa ch'ella politisescha en la PCD plitost vers dretga. Cuntrari Viola Amherd – ella vala sco politicra da la PCD moderada cun tendenza vers sanestra. Uschia che Amherd vegn a far dapli vuschs da la sanestra.

La decisiun, tgi dad ellas duas che vegn elegida, è era decisiva per l'orientaziun dal gremi dal Cussegl federal. Cun Amherd s’orientass quel pli fitg vers il center, cun Z'graggen però fiss la regenza definitiv dretg-burgaisa.

En in punct ha Amherd in avantatg cumpareglià cun Z'graggen: ella politisescha ed ha experientscha sco era la rait en il Parlament federal. Per Viola Amherd èsi in grond avantatg, che Z'graggen na tutga fin uss betg tar la famiglia dal parlament. Per Z’graggen vegnan perquai ils hearings tar las autras partidas ad esser decisivs.

Tar la PLD para tut in pau pli cler. Nus avain sin il ticket il cusseglier dals chantuns da Sutsilvania Hans Wicki e la presidenta dal Cussegl dals chantuns Karin Keller-Sutter. Ins po dir che la cursa è quasi gia fatga e la nova cussegliera federala ha num Karin Keller Sutter?

Hans Wicki sez ha ditg il venderdi saira suenter la nominaziun, che ses motto per la cursa per il sez en il Cussegl federal saja: «far vegnir l'inpussibel pussibel». Quai di gia bler. I fiss ina surpraisa, sch'el vegniss elegì.

Sche nagins impediments per ina candidatura vegnan anc a la glisch enturn la persuna da Karin-Keller Sutter, ha ella definitivamain las pli grondas schanzas da vegnir elegida sco successura da Johann Schneider-Ammann.

Ella ha era in grond sustegn da sia fracziun. Quai è sa mussà tar la nominaziun ier saira. La fracziun da la PLD ha elegì Karin Keller-Sutter sco emprima sin il ticket cun 38 da 41 vuschs.

Fabia, tgeninas èn tias prognosas per ils 5 da december?

Jau vuless dir, ch’ins po spetgar che duas dunnas vegnan elegidas en il Cussegl federal. Las schanzas per Hans Wicki èn moderadas cunter Karin Keller-Sutter. Uschia vegnan tenor mai elegidas Karin Keller-Sutter e Viola Amherd. Però quai èn mo prognosas e fin ils 5 da december po capitar anc bler.

