L’uschenumnada «allianza dal clima» dal Grischun stat: La Partida verd-liberala, la Partida socialdemocratica e la Verda èn sa cunvegnidas ad ina colliaziun da glista per las elecziuns dal Cussegl naziunal da quest atun. Quai han communitgà las trais partidas.

La partida verd-liberala saja per l'ina sa colliada cun la sanestra per dar pais al tema dal clima. Per l'autra vesa il president Gaudenz Bavier uschia er dapli schanzas da dumagnar Josias Gasser en il Cussegl naziunal:

Verd-liberals grischuns cun autra strategia che partida-mamma

La Partida verd-liberala naziunala prevesa per las elecziuns da l'atun in’autra strategia. Las partidas chantunalas duain chattar ina colliaziun da glista cun las partidas dal center, pia la PBD e la PCD. Per quels ch'èn pronts per ina tala colliaziun datti era dapli daners en cassa.

Nus na laschain betg dictar da la partida mamma tge allianzas far.

Gia avant quatter sco er avant otg onns avevi mintgamai dà ina colliaziun da glista cun la sanestra. Il 2011 eri perfin gartegià a Josias Gasser da recaltgar in sez en il Cussegl naziunal.

Tenor la communicaziun saja l’allianza averta per ulteriurs partenaris da glista. En il Grischun han las partidas temp fin ils 12 d'avust d'annunziar colliaziuns da glistas a la Chanzlia chantunala.

Nagina surpraisa per PCD e PPS

Suenter che l'emprima allianza per las elecziuns da l'october è enconuschenta, stoppia il center politic ponderar tge far. Ina pussaivla colliaziun è per il president cristiandemocratic Stefan Engler tranter PCD, PBD e PLD.

Il president da la PPS Heinz Brand è perfin cuntent cun l'allianza sanestra:

Quai minimescha il privel per la PPS da perder in sez.

Sche la PPS candidescha tuttina anc per il Cussegl dals chantuns, na saja anc betg giud maisa, ha el accentuà sin dumonda da RTR.

