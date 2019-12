RTR: Punct culminant da la sessiun d’enviern è l’elecziun da tut ils commembers dal Cussegl federal ils 11 da december. Là vai per la dumonda sch'ils Verds vegnan da conquistar in sez en la regenza. Co èn las schanzas per la presidenta dals Verds Regula Rytz?

Adrian Camartin: Betg propi bunas. Bain han ils Verds gudagnà las elecziuns fin october. En il Cussegl dals chantuns han els augmentà lur sezs dad in sin tschintg ed en il Cussegl naziunal han els dapli che dublegià lur fracziun, che dumbra uss 28 chaus ed è uschia avant la PCD la quart ferma partida en la chombra gronda.

Dentant danor ils socialdemocrats e si'atgna partida sustegn il mument nagina fracziun la candidatura da Regula Rytz. L’emprim stoppian ils Verds repeter lur success en quatter onns e lura possian ins discutar, hai num da vart burgaisa. Ultra da quai datti era nagina vacanza. Da simplamain betg pli eleger in cusseglier federal, en quai cas Ignazio Cassis da la PLD, han ils blers, suenter las experientschas dals ultims bun diesch onns, propi pauc gust sin novs virivaris en la politica federala.

La dumonda vegn qua plitost ad esser: datti tar la reelecziun da Cusseglier federal Cassis in segund scrutini e quantas vuschs survegn la candidata dals Verds, Regula Rytz?

Las elecziuns dal Cussegl federal ils 11 da december è pia il punct culminant da la sessiun d’enviern. Dentant, sper las elecziuns datti schon anc auter che vegn a fatschentar las politicras ed ils politichers las proximas trais emnas.

Natiralmain. Il program è pulit pulpì. Ord vista grischuna impurtanta è per exempel la segunda etappa da la revisiun parziala da la planisaziun dal territori che vegn tractada en il Cussegl naziunal. Concret vai per il bajegiar ordaifer la zona da construcziun. Quai pertutga era ils culms e mises e la dumonda sche insumma e co ch'ins duai il futur dastgar transfurmar quels en abitaziuns da vacanzas. In tema fitg dispitaivel. La cumissiun dal Cussegl naziunal propona en tutta cas da gnanc entrar en materia. Las propostas dal Cussegl federal na sajan betg adattadas per schliar ils problems ch'i dettia en quel sectur.

E sche nus essan gist en la chombra gronda, lezza vegn las proximas trais emnas era anc a decider davart il credit per la cumpra da novs aviuns da cumbat. Il Cussegl dals chantuns ha qua gia dà glisch verda. E bler da debattar vegni era a dar tar l'iniziativa «Per ina tgira ferma» che pretenda meglras cundiziuns da lavur per tgirunzas e tgirunzs, quai per far frunt a la mancanza da persunal en il sectur da tgira.

E co vesi ora en la chombra pitschna?

Lezza tracta gia questa saira in tema impurtant per il Grischun u insumma per las regiuns muntagnardas. I va per la dumonda quant fitg ch'ins duai stuair prender resguard sin l'ambient en il futur sch'i va per concessiunar da nov in'ovra idraulica u per engrondir la producziun.

Ed in auter tema ch’è era gist actual en il Cussegl grond a Cuira tracta la chombra pitschna en l'ultima emna. Numnadamain la protecziun da reveladers (Wistleblowers). Concret vai là per la dumonda sut tge cundiziuns ch'ina persuna emploiada dastga infurmar la publicitad davart irregularitads a la plazza da lavur.

