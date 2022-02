Il cusseglier da la citad da la PLD, Michael Baumer resta en l'executiva. El vegn da sa metter tras stretg davant Walter Angst da la Sanestra Alternativa. Be radund 1'200 vuschs han fatg la differenza. La SA perda ses unic sez ch'ella ha gì en il cussegl. Survegnì in sez dapli ha la PS cun Simone Brander, ch'è vegnida elegida a moda suverana en il cussegl da citad. La PS ha cun quai puspè gudagnà enavos il sez ch'i avevan pers tar las ultimas elecziuns als Verds. Plinavant resta Corine Mauch da la PS vinavant presidenta da la citad.

Elegids u elegidas èn:

Corine Mauch (PS/fin qua)

Daniel Leupi (Verds/fin qua)

André Odermatt (PS/fin qua)

Raphael Golta (PS/fin qua)

Karin Rykart Sutter (Verds/fin qua)

Simone Brander (PS/nov)

Andreas Hauri (PVL/fin qua)

Filippo Leutenegger (PLD/fin qua)

Michael Baumer (PLD/fin qua)

Verds èn uss terz ferma partida en la citad

La pli ferma partida en il parlament da la citad da Turitg resta la Partida socialdemocratica, suandada da la Partida liberaldemocratica. Da nov èn ils Verds dentant la terz ferma partida. Dals 125 sez en il parlament da citad tutgan 63 a las partidas sanestras da PS, Verds ed SA (Sanestra Alternativa). Ellas èn uss pia be pli cun in sez en avantatg. Avant avevan ellas anc 69 sez. La raschun per la midada en il parlament è l'Allianza dal Center. Quella ha dumagnà il sigl enavos en il parlament, sin donn e cust da sis sez dals sanesters.