Er en Svizra cumbattan Trump e Biden per vuschs

Trump vegn reelegì. Da quai è James Foley persvadì. El viva cun sia famiglia en Svizra franzosa ed è commember dals Republicans Overseas Switzerland.

«Ils ultims quatter onns ha el mussà ch'el ha success e ch'el sa lavurar per ils interess da l'America. El ha tegnì nus ord guerras, el ha dà schlantsch a l'economia ed el ha elegì derschaders conservativs en il tribunal suprem e quai è ina gronda chaussa en ils Stadis Unids.»

Auter vesa quai Liz Voss. La mamma dad ina buoba che viva cun ses um en la Svizra orientala è vicepresidenta da la secziun svizra dals Democrats Abroad. Per ella fissan ulteriurs quatter onns Trump ina catastrofa, betg mo per ils Stadis Unids, mabain per l’entir mund.

«L’erosiun dals dretgs da las dunnas sco era ils dretg da votar per persunas betg alvas ed ils dretgs da persunas da la cuminanza da LBGTQ ch’èn vegnids donnegiads a moda severa durant il temp da l’administraziun da Trump cuntinuassan segiramain ulteriurs quatter onns.»

Ella spera perquai che Joe Biden, il candidat da sia partida, possia gudagnar dapli delegads dal collegi d’elecziun che Trump.

«En la situaziun actuala cun la pandemia ed il rest dals problems dals Stadis Unids duvrain nus ina persuna cun grond’experientscha, ch’è ruassaivla e pronta dad era lavurar cun persunas da different avis politics. Quai per puspè metter sidretg il pajais e meglierar las chaussas.»

In president Biden fiss dentant ina catastrofa per James Foley. Ils democrats sajan memia fitg sanesters.

«Els vulan reparter la bainstanza, els vulan il socialissem. Els vulan stritgar ensemen ils daners per la polizia, els vulan prender davent il possess da la glieud sco era lur buis e pistolas. In success dals democrats fiss l'entschatta da la fin dals Stadis Unids sco pajais chapitalistic cun in'economia dal martgà avert.»