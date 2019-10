Omadus battan a Turitg per in sez en il cussegl naziunal. Tina Deplazes candidescha per la Giuvna PCD. E Luis Deplazes per ils Giuvens liberals.

Far politica han els en il sang. Schon il tat Fridolin da Surrein politisava cun ardur – en famiglia, en l’ustaria u en la suprastanza communala. Il tat è mort avant passa diesch onns, il fieu politic arda dentant vinavant tar ses biadis.

Sch’il tat Fridolin savess che nus candidain per il cussegl naziunal, avess el grond plaschair

Ils fragliuns èn creschids si a Hinwil. A chasa vegniva mintga saira guardà la «Tagesschau». En davos maisa devi discussiun: davart la Spagna – la patria da la mamma – davart iniziativas popularas u da la politica communala da Hinwil.

Tge post fiss adattà?

Tina e Luis Deplazes candideschan sco rimnavuschs ed igl è cler ch’els na gudognan ils 20 d’october nagin sez en il cussegl naziunal. Ma per omadus èsi in'impurtanta experientscha ed igl è chaussa clera ch’els cuntinueschan suenter cun politica.

Tina di da ses frar ch'el fiss probabel in bun parlamentari. Ella po s’imaginar che Luis politisescha in di en il parlament da la citad da Turitg. El saja in tip ambizius che possia tegnair la dira. Mintgatant stravagheschia il frar dentant cun ses engaschi – sco uss ch’el haja termins in sur l'auter e strusch pli temp per insatge auter che politica.

Luis vesa sia sora plitost en in’executiva, forsa en la suprastanza communala da Hinwil. Ella saja in tip che vegnia ora bain cun la glieud. Gliez saja impurtant sch’ins stoppia far lobbying. Suenter ina discussiun chalirada, dovria ella dentant adina in zichel pli ditg fin ch’ella saja puspè sa calmada.

Auzar la vegliadetgna da rentas

Luis s’engascha plinavant per l’iniziativa da vegliadetgna da rentas dals Giuvens liberals. Proximamain va el sin via a rimnar suttascripziuns. L’iniziativa pretenda ch’ins auza la vegliadetgna da rentas sin 66 onns – tant per umens sco per dunnas.

Lura duai la vegliadetgna da rentas era vegnir colliada cun las aspectativas da vita. Vul dir: Sche la glieud vegn en media pli veglia, s’augmenta era la vegliadetgna da pensiun.

