La dumengia d’elecziun vegnan ils resultats da millis cedels da votaziun transmess via internet per la dumbraziun a la Chanzlia chantunala a Cuira. In sistem tecnologic che funcziunescha dapi onns senza incaps. Malgrà che quest process sin via electronica è nagut nov, vegn fatg in test avant che avrir las urnas. Tut las 106 vischnancas grischunas ston far la segira che lur resultats arrivan la dumengia d’elecziun a Cuira. A la fin resta tuttina anc potenzial per sbagls. Era ina interrupziun da la forza electrica avess in effect sin il decurs da la dumengia d’elecziun.

