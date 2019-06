Ditg n'han las partidas betg vulì tradir insatge davart colliaziuns da glistas. Uss èn las emprimas partidas vegnidas ora cun il marmugn: La PS, la Verda e la Partida verd-liberala sa mettan ensemen tar ina gronda bastiun verd-sanestra.

Tge munta quai per lur schanzas tar las elecziuns? Quant fitg ston las ulteriuras partidas tremblar uss per lur sezs? Questas dumondas ha il politolog Clau Dermont respundì a RTR:

In curt extract ord l'intervista chattais vus qua sut:

La PS, la Verda ed ils verd-liberals èn sa cunvegnids ad ina colliaziun da glista, ad ina «allianza dal clima». Tge partida profitescha il pli fitg?

Clau Dermont: Quai vegn a sustegnair en emprima lingia la ferma partida en quella colliaziun e quai èn ils socialdemocrats. I vegn dentant detg stretg per quellas trais partidas da gudagnar in segund sez. Da gliez anora èsi era in zichel ina dumonda da marketing politic e betg exnum ina dumonda da forza politica.

Tge partida sto temair il pli fitg da perder in sez pervi da quella bastiun sanestra? La PBD ni la PPS?

Ils sezs che savessan star a disposiziun èn segir quel da la PBD ed il segund sez da la PPS. Quels che han dentant la pli gronda schanza dad engular in da quels dus sezs èn ils liberals, che han preschentà ina fitg ferma glista. Jau quint che quels han plitost la schanza dad engular in da quels dus sezs e betg en emprima lingia ils sanesters ed ils verds che han fatg quella «allianza da clima».

Las trais partidas beneventassan era anc autras partidas en la colliaziun. Datti ina partida che vegniss anc en dumonda per quella allianza?

Interessant fissi da principi per tuttas trais partidas dal center: La PCD è ils davos onns sa profilada sco partida da la politica d'energia, gist cun la anteriura cussegliera federala Doris Leuthard. Uss avess ella qua la pussaivladad da far vinavant questa politica. La PBD è era ina partida ch'è sa messa en fitg ferm per la midada d'energia en Svizra. Ella savess atgnamain era esser interessada vi da quai, oravant tut perquai che quai dess la schanza da vegnir cun fitg gronda segirtad a chasa cun ses sez ch'è periclità. Schizunt la PLD emprova uss da far ina politica da clima. Dals liberals èsi dentant da spetgar il pli pauc ch'i vegnan anc en quella allianza.

