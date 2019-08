En il Tessin datti ina colliaziun da glistas da la PLD, PCD ed ils Verdliberals per las elecziuns parlamentaras da quest atun. A Melide han 112 da 161 delegads da la PLD ditg gea. Ils delegads da la PCD avevan gia approvà l'allianza avant in mais. Questa allianza da mez vul far frunt a las autras duas allianzas: quella tranter la Lega e la PPS e quella tranter la PS ed ils Verds.

Decisiun istorica

Per il president da la Partida liberaldemocratica dal Tessin, Bixio Caprar, è quai ina decisiun «istorica». Els sperian, che questa decisiun istorica dad oz saja in pass en direcziun collavuraziun sin plaun chantunal.

RR novitads 17:00