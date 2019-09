Pli e pli bleras candidatas e candidats sa preschentan en curts videos. Il cumbat electoral è arrivà en las medias socialas.

Per Armin Spescha, possessur d'ina agentura da marketing, èsi cler: Be cun in video na pon ins betg ir per dapli vuschs. I dovria ina campagna cun in cler concept.

Sch'ins fa ina buna campagna, betg mo cun videos, alura pon ins vegnir tar novs electurs. Igl è dentant impurtant d'avair placats, flyers ed era videos ch'evocheschan emoziuns.

Posiziunar ils dretgs videos sin ils dretgs chanals, quai possia funcziunar. Dentant dovria quai daners. I dettia ussa simplamain anc dapli pussaivladads da far reclama, ma placats à veglia vegnia quai vinavant a dar.

TR Telesguard 17:40