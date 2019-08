Tge ch'è impurtant da vesair: ch'era in cumbat electoral sin social media n'è betg gratuit – u almain betg sch'el duess purtar success. Sch'ins na paja betg per in post (text, video, maletg etc.) sche cuntanschan ins sulettamain in pitschen radius da profils (sche insumma tut ils agens «amis virtuals»). La realitad demussa gia dapi daditg che quai na tanscha dentant betg.