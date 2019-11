Co ch'il Cussegl dals chantuns vesa ora sa mussa pir ils 24 da november: 4 dals total 46 sezs mancan anc. E tuttina sa mussa gia: La chombra pitschna daventa pli verda e pli feminina.

L'unda verda para era da tschiffar il Cussegl dals chantuns: La Partida verda ha conquistà enfin uss trais novs mandats – enfin uss avevan ils Verds be in represchentant en la chombra pitschna (Robert Cramer / GE). Ussa èn quai trais dunnas (Lisa Mazzone / GE, Adèle Thorens Goumaz / VD, Céline Vara /NE 2. scrutini) ed in um: Mathias Zopfi dal chantun Glaruna ch'è vegnì elegì en il segund scrutini.

Tuttina: La maioritad en il Cussegl dals chantuns han anc adina las partidas burgaisas.

Elecziuns 2019 CC CH - repartiziun dals sez

Gia avant ils 4 scrutinis che mancan anc è cler: En il Cussegl dals chantuns hai uschè bleras dunnas sco anc mai.

Effectiv elegidas èn 11 dunnas:

Marina Carobbio (PS / TI) – emprima dunna per il chantun Tessin

Johanna Gapany (FDP / FR) – emprima dunna per il chantun Friburg

Marianne Maret (PCD / VS) – emprima dunna per il chantun Vallais

Heidi Z'graggen (PCD / UR) – emprima dunna per il chantun Uri

Andrea Gmür (PCD / LU)

Céline Vara (Verda / NE)

Eva Herzog (PS / BS)

Elisabeth Baume-Schneider (PS / JU)

Brigitte Häberli-Koller (PCD / TG) – la suletta dunna reelegida

Lisa Mazzone (Verda / GE)

Adèle Thorens (Verda / VD)

En plirs chantuns han las dunnas dentant gia fatg buns resultats en l'emprim scrutini.

