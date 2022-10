La retschertga in onn avant las elecziuns naziunalas ha l'instut Sotomo fatg sin incumbensa da la SRG SSR. En tut ha l'institut Sotomo analisà las datas da 21'038 persunas cun dretg da vuschar e quai cun in panel ed in questiunari online dals 26 da settember enfin ils 7 d'october 2022. La quota da sbagls munta a +/- 1,3 puncts procentuals.