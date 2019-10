Ils raps per finanziar il cumbat electoral ramassa la DLSSLP tras crowdfunding. La mira per cuvernar ils custs da placats ed autra reclama saja tenor Christoph Gosteli tar 1'000 francs. Actual sajan els en in lieu en la mesadad.

Sco congual: La PCD, la PBD e la PLD Grischuna han tenor srf.ch mintgamai in budget da var 150'000 francs. La PS Grischuna ha in budget da var 107'000 francs, la PVL 40'000 francs e la Verda 20'000. Da la PPS Grischuna na datti naginas indicaziuns.