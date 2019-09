Subvenziunar canortas – è quai ina pussaivladad da tegnair dapli dunnas en il process da lavur?

Gea e na, i dovra dapli che subvenziuns per canortas. I dovra flexibilitad e cunvegnas tranter ils pèrins. Plinavant dovri er flexibilitad da patruns ed emploiads, p. ex. en connex cun il temp da lavur ubain er cun ils models da lavur (home office). Plinavant ston ins esser conscient che canortas na fan betg be naufragi pervia da finanzas, mabain er pervia da vischins (canera) e la birocrazia. Educaturas ed educaturs d’uffants pitschens han bleras sfidas – er qua dovri lavur.

Dunnas en l’etascha da schefs – tge fan ellas auter ch’ils umens?

Cuntradumonda, fan las dunnas propi insatge auter u portan ellas simplamain anc in'ulteriura vista custaivla en la fatschenta, quai er sin fundament da lur experientschas? Jau percepesch dunnas sco analiticas, reflectadas, strategicas, creativas ed avertas per novas soluziuns. Uschia èn ellas forzas innovativas.

Cura en voss mintgadi percurschais Vus inegualitad da schanzas tranter um e dunna?

Jau persunalmain hai gì la fortuna d’avair las medemas schanzas. Igl esser mamma è per mai in privilegi, il qual mes um n’ha betg pudì viver tuttina. Per quai sun jau dentant er stada pronta da far midadas en mia professiun. Jau hai dà giu mia plazza da management d’in institut universitar per savair ir in’autra via professiunala. Quai è stà ina decisiun persunala.

Vus avais cumbinà famiglia e professiun – avais Vus magari gì nauscha conscienza envers la famiglia?

Na, cunquai ch’jau n'enconuscheva nagut auter. En mia famiglia èn ins adina stà avisà sin ina segunda paja, tut las dunnas han perquai lavurà. Jau sun era adina stada loscha da mia mamma che gieva a lavurar. La famiglia ha dentant adina gì auta prioritad, perquai prend jau oz er resguard sin mia famiglia e ses basegns. Uschia constatti per nus tuts.

Tgi è en Vossa famiglia stà responsabel per l’educaziun?

En ils emprims onns d’uffanza sun jau cleramain stada la responsabla, cunquai che mes um era sco skiunz da professiun emnas a la lunga da viadi. En quel temp hai jau de facto educà ils uffants sezza. Pli tard ha mes um giugà ina ina rolla pli impurtanta en l’educaziun.