Savessas Vus s’imaginar d’abitar a Turitg ubain en in autra citad gronda en la Bassa?

Quai è difficil da giuditgar cunquai ch’jau n’hai mai vivì en ina citad pli gronda per pli lung temp. Però jau na crai plitost betg.

Tge mancass il pli fitg e tge stimassas Vus il pli fitg?

Sco pur mancass a mai il pli fitg la natira. Ma er mes temp liber passent’jau fitg gugent ora en il liber, saja quai cun skis, passlung, cun il bike u er a chatscha. En las citads èn las purschidas culturalas sco per exempel concerts, kinos, exposiziuns etc. pli grondas ma er las pussibilitads per sa scolar vinavant.

Daco essas Vus mai stà pli ditg davent dal Grischun?

Suenter mes emprendissadi a Landquart ed il servetsch militar sun jau turnà a chasa en l’Engiadina, sun maridà ed hai surprendì il manaschi puril ed il campadi da mes geniturs. Uschia sun jau stà lià.

Essas Vus ina persuna che lai encrescher?

Gea, cunzunt per la patria, mes contacts persunals e mes ambient social.

Co sa sentis Vus sco rumantsch cura che Vus essas en la Bassa?

Sco rumantsch ma sent jau fitg bain en la Bassa, causa che l’interess per la quarta lingua naziunala è fitg grond e sche insatgi auda ch’ins discurra rumantsch lura vegn’ins tgunsch en contact cun autra glieud.