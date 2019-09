Defender il sez grischun en il Cussegl naziunal, è da gronda impurtanza per la PBD. La partida ch'è ferma en Grischun, ha dentant be set sezs en il Cussegl naziunal.

La PBD ha gì ina turbulenta entschatta. Vegnida fundada è ella il 2008 suenter ils embrugls enturn l'elecziun dad Eveline Widmer-Schlumpf en il Cussegl federal.

En il Grischun ha la partida possa e pussanza, uschia è ella la terz-ferma partida en il Cussegl grond. Il cuntrari è dentant il cas sin nivel naziunal: En il Cussegl naziunal tutga la PBD tar las pitschnas partidas.

Cumenzà gist cun dus sezs en la Chombra gronda

Cura che la partida è vegnida fundada, aveva ella cun Hansjörg Hassler e Brigitta Fadient gia dus cussegliers naziunals. Dals tschintg cussegliers naziunals eran els dus vegnids elegids cun las pli bleras vuschs.

Brigitta Gadient n'ha dentant betg pli candidà per la suandanta legislatura, uschia che la partida è restada mo cun in sez – quel da Hansjörg Hassler. Avant quatter onns ha lura Duri Campell defendì il sez da la PBD. El vul cuntinuar e candidescha quest onn anc ina giada per in sez en il Cussegl naziunal.

Il status da fracziun è periclità

La fracziun da la PBD en il Cussegl naziunal dumbra mo set commembers. Per insumma pudair furmar ina fracziun dovri almain tschintg sezs en il parlament. Perquai èsi impurtant ch'il Grischun possia defender ses sez. Autramain ristga la partida da perder il status da fracziun e cun quai impurtants sezs en cumissiuns ubain il dretg da prender il pled durant tschertas fatschentas.

Nus essan persvas ch'i gartegia da defender il sez.

RTR ha discurrì cun Gian Michael davart las schanzas da la PBD. Cumpareglià cun auters candidats saja Duri Campell forsa in zic in pli ruassaivel candidat, ma tuttavia betg in pli flaivel, manegia el. Gian Michael ha er commentà il slogan da la campagna «Langweilig, aber gut»:

Nus n'essan propi betg glieud lungurusa. Quai è forsa la politica ch'è lungurusa.

Dad ir cun in tal slogan en il cumbat electoral saja forsa stà ristgà. Fin uss sajan las reacziuns dentant bunas, agiunta Gian Michael. Tadlai l'entira intervista cun Gian Michael en quella ch'el discurra er davart temas che fatschentan la partida, tranter auter per exempel quel da la problematica enturn la pensiun.

In dir cumbat per Campell

Tenor il politolog Clau Dermont èsi da far quint cun quai, che Duri Campell perda ses sez en il Cussegl naziunal. La glista na saja betg ferma avunda – ils nums betg enconuschents. Uschia daventa il partenari da colliaziun da glista, la PLD, il pli grond concurrent per la PBD. La PLD preschenta ina glista ferma ed uschia stuess la colliaziun da las partidas dal center pli che franc conquistar trais sezs per che Duri Campell pudess turnar a Berna.

Per la PBD avessi tenor Dermont dà meglras tacticas per reconquistar il sez a Berna. Per exempel cun far part da l’Allianza dal clima (PS, Verds, PVL). Cunquai che la PBD s'engascha sin nivel naziunal per il clima, fiss quai stà la varianta la pli segira per pudair reconquistar il sez. Auter che mobilisar dapli electuras ed electurs e sperar ch'era la PCD e la PLD vulan conquistar per lur colliaziun da glista 3 sezs, na resta betg a la PBD en la situaziun actuala.

