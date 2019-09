En las duas chombras federalas a Berna crodan er decisiuns ch'han consequenzas per singuls chantuns, regiuns u era per las minoritads. Perquai èsi central ch’era Rumantschs politiseschan en il Cussegl naziunal u il Cussegl dals chantuns.

Puncto fermezza e sezs tutga la PCD en il parlament federal tar las partidas mediocras. Sch’ins guarda dentant in zic pli stagn sin la repartiziun en las duas chombras, ves’ins: En la chombra pitschna è la PCD cun 14 sezs la ferma. Là ha ella definitiv in pled en il chapitel e nagin vegn sper ella ora. Dapi onns ed onns trametta la PCD grischuna – ni pli baud ils conservativs – in represchentant en il Cussegl dals chantuns. Dapi otg onns è quai Stefan Engler ch'ha adina recaltgà ils megliers resultats e fatg novs records da sias elecziuns.

Partida cun lunga tradiziun

Er en il Cussegl naziunal è la PCD preschenta dapi varga 150 onns. Enturn ils onns 1950 ha ella perfin pudì trametter dus ed in temp schizunt trais umens en il Cussegl naziunal. Lezza èra è dentant ida a fin avant 30 onns e la partida ha mo pli in sez.

Dapi duas legislaturas occupescha il sursilvan Martin Candinas quel sez. Quest onn candidescha el puspè e strusch insatgi dubita vi da ses success: La finala ha el fatg tar sia davosa elecziun las segund bleras vuschs dals elegids. Almain in sez dals parlamentaris grischuns a Berna vegn tradiziunalmain occupà dad in Sursilvan. Dal reminent: Da pudair trametter ina dunna a Berna, n'è fin uss aunc mai reussì a la PCD.

Candinas ed Engler restan, però la PCD perda vinavant

Il pli nov barometer d’elecziuns ha nauschas previstas per la PCD. Be stgars vegniss la partida – tenor quellas cifras – da mantegnair ina quota d’electuras ed electurs da sur 10%. La PCD ha pia da tremblar, sch'ella po restar la quart ferma partida en Svizra. Tenor il barometer surpassan numnadamain ils verds per l’emprima giada la marca da 10% ed uschia er la PCD – in pitschen terratrembel politic.

En Grischun dentant para tut da restar pli stabil, valitescha il politolog Clau Dermont. La PCD è anc adina la segund ferma partida, malgrà che la PCD ha pers in sez tar las elecziuns dal Cussegl grond. Betg temair per lur sezs ston tenor Dermont ils dus candidats per las elecziuns federalas. Martin Candinas vegn a restar a Berna sco cusseglier naziunal e quai ensemen cun ses collega dal Cussegl dals chantuns, Stefan Engler.

RTR Elecziuns 2019