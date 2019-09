Ils emprims onns ch'igl ha dà la Confederaziun han ils liberals occupà tut ils sezs grischuns en il Cussegl naziunal. Tar las ultimas duas elecziuns naziunalas n'hai dentant gnanc pli tanschì per in sez en la Chombra gronda, persuenter per in en la Chombra pitschna.

La PLD stat per ina societad liberala ed ina economia ferma. Ils liberals dal Grischun han dapi che la Confederaziun exista adina gì almain in um – anc mai ina dunna – en la Chombra gronda a Berna – fin il 2011. Quel onn n'èsi betg gartegià a Tarzisius Caviezel da defender ses sez en il Cussegl naziunal.

Tradiziun masculina

La sperdita è stada dolurusa per la PLD dal Grischun. Tant pli, sch'ins sa che la partida ha occupà ils emprims decennis da la Confederaziun tut ils sezs ch'il Grischun aveva dabun. Pir cura ch'il proporz è vegnì introducì avant tschient onns, han ils liberals gì l'emprim be trais, lura be dus e suenter in per decennis be in cusseglier naziunal – e dapi duas legislaturas nagin sez pli en la Chombra gronda.

Cun Martin Schmid en la Chombra pitschna

Persuenter ha la PLD conquistà avant otg onns cun Martin Schmid in sez en il Cussegl dals chantuns. En la Chombra pitschna avevan ils liberals grischuns stuì dar durant 70 onns la precedenza a la PCD e la PPS. Martin Schmid candidescha er quest onn anc ina giada per il Cussegl dals chantuns.

Per il Cussegl naziunal ha la PLD grischuna mess si quatter glistas. Sch'ins guarda ils nums sin las glistas, para quai sco sche la partida sa fidass er vinavant sin sia tradiziun masculina – dasper 15 umens chattan ins be 5 dunnas.

