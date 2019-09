Ma ils democrats èn ils antenats da la PPS. Quai mussa che la Partida populara ha prendì inqual storta e fatg atras pliras vieutas. Ed era puncto dumber da mandats en las duas chombras federalas èsi ì ina giada ensi e lura puspè engiu.

Mantegnair dus mandats

Dus sezs occupescha la PPS grischuna en il Cussegl naziunal. Sin quels sesan Heinz Brand e Magdalena Martullo-Blocher. Omadus vulan turnar a Berna, quai che n'è betg simpel. Els ston batter gist encunter duas allianzas: la colliaziun da glistas dal center e la colliaziun verd-cotschna.

Ma tuttina co i va ora, dapi ch’ils democrats (la partida antecessura da la PPS) fa politica, hai adina dà svaris: Per temps occupava la partida in sez, lura plirs onns dus ed in temp perfin trais sezs. Sulet en la legislatura che Eveline Widmer-Schlumpf è vegnida elegida en il Cussegl federal e la PPS svizra ha bittà ora la secziun grischuna, ha la PPS grischuna gì insumma nagins mandats en il Cussegl naziunal.

PPS sco piuniera per dunnas

En il Cussegl dals chantuns ha la PPS er adina gì in sez fin che Christoffel Brändli ha chalà avant otg onns e la partida ha stuì surlaschar il sez als liberaldemocrats cun Martin Schmid.

Dal reminent: La PPS ha tramess l’emprima dunna grischuna en il Cussegl naziunal numnadamain Elisabeth Lardelli. E la PPS grischuna ha insumma mess gist trais da las total mo quatter dunnas grischunas che han politisà en il parlament federal. Da quella rolla da piunier na sentan ins sin las tschintg glistas actualas betg la massa: Mo mintga tschintgavel candidat che la PPS grischuna ha tschentà, è ina dunna.

Mobilisar, mobilisar e mobilisar

La PPS è la pli gronda partida en Svizra, dentant perda quella tenor il barometer d’elecziun ils pli blers puncts procentuals, numnadamain 2,6. Quai ch'il barometer mussa, conferma er il politolog Clau Dermont: a la partida mancan ils temas. Per exempel è la migraziun ida enavos e n'è betg pli uschè actuala sco tar las elecziuns dal 2015.

La basa saja gronda tar la PPS. Quella stoppian ins uss mobilisar sin livel naziunal sco era chantunal, di il politolog. Uschiglio è in dals dus sezs che la partida ha en il Cussegl naziunal en privel. Clau Dermont prevesa che la glista da Heinz Brand vegn a far dapli vuschs che quella da Magdalena Martullo-Blocher.

La raschun è ch'ins chatta sin la «glista B» sper Heinz Brand anc auters nums enconuschents sco Valérie Favre-Accola u Roman Hug. Dentant na vul quai dir che Brand ha il sez sin segir, sche la PPS faschess mo in dals dus sezs. En quel cas dependia, co che la Partida saja sa cunvegnida, declera Clau Dermont. Uschia resta avert: Quants sezs fa la PPS e tgi survegn il sez, sch'igl avess da tanscher be per in?

RR Elecziuns 2019