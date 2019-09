U ch’ins stat en per l’ambient u ch’ins stat en per l’economia, omadus na giaja betg crain blers. Betg ils verdliberals. Tendenzas politicas che auters san nunpussaivel s’imaginar da metter sut ina chapella, reunescha questa partida senza problems.

Ella exista pir dapi 12 onns, la Partida verd-liberala svizra. L'istorgia dals sezs ch’ella ha recaltgà en il parlament a Berna sa resplenda er in zichelin en il Grischun. Igl onn 2011 ha la partida gì ses pli grond success sin palancà naziunal e conquistà 12 sezs en la chombra gronda.

In da quels sezs ha gudagnà Josias Gasser, l'interprendider da Haldenstein. Sia glista aveva fatg en il Grischun atgnamain mo 8% da las vuschs. Grazia a la colliaziun da glistas cun la sanestra e perquai che tschellas partidas n'han betg unì lur glistas èn las vuschs burgaisas stadas sparpagliadas ed i ha tanschì per Josias Gasser, ch’è enconuschent en il Grischun sco piunier d’energia da vent.

Gia las proximas elecziuns, il 2015, èsi lura però stà a fin cun il mandat verdliberal grischun. Las partidas burgaisas dal center han fatg patg e collià las glistas. Malgrà ch’ils verdliberals èn vegnids sin circa tuttina bleras vuschs sco il 2011 è Josias Gasser dà ord il Cussegl naziunal.

Josias Gasser emprova anc ina giada

Ma el na ceda betg e candidescha quest onn puspè. Ils verdliberals van en il cumbat cun duas glistas. Sin la glista giuvna candidescha tranter auter era Géraldine Danuser. La studenta da giurisprudenza da 24 onns batta gist era per in dals dus sezs grischuns en la chombra pitschna.

Partida verd liberala grischuna senza schanzas

Da l’unda verda che procura per schlantsch tar ils verdliberals po segir era profitar il candidat grischun per il Cussegl naziunal Josias Gasser. Dentant, el po sulettamain profitar dad in per vuschs dapli en la regiun urbana dal grischun. Per ina surpraisa sco avant otg onns na bastia il schlantsch verd betg, di il politolog Clau Dermont. Vul dir, per in sez na vegnia quai betg a tanscher.

L’unda verda haja numnadamain dapli problems da survegnir tegn en il Grischun congualà cun il palancà naziunal, agiunta Clau Dermont. Vitiers vegnia che la partida verd-liberala saja ina partida da las citads – oravant tut da la Svizra tudestga. Dentant cun la candidatura da Geraldine Danuser hajan ils verd liberals la schanza da far vegnir enconuschent in nov chau da la partida. Perquai che da survegnir in sez en il Cussegl dals chantuns saja quasi ina chaussa da l’impussibel per Danuser.

