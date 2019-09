En il Grischun è la partida verda sa preschentada cun differents nums: «La Verda», «Verda» ni bler pli da baud «Autunna Verde». Adina puspè ha ella battì per in sez en il Cussegl naziunal.

Proporz gida ils Verds

Dapi ils onns 1970 exista il moviment verd en il Grischun. Magari è el stà intgins onns pli activ e lura puspè pli ruassaivel. Cunzunt durant elecziuns naziunalas èn els sa svegliads, ils verds. Cun il sistem da proporz sin champ naziunal devi plitost in zic schanzas che cun il maiorz per il Cussegl grond. Era sche la Verda n'è mai vegnida sin ina frastga verda, u meglier ditg tar in sez en il Cussegl naziunal, ha ella tuttina pudì gidar a l’ala sanestra tras colliaziuns da glistas da conquistar in segund sez.

Colliaziuns duain purtar success

Gliez è stà il cas duas giadas ils onns 90 e lura puspè avant otg onns cura ch'il verdliberal Josias Gasser ha dumagnà il sigl en la chombra gronda grazia a la colliaziun verd-cotschna. Quest onn han ils verds puspè mess si ina glista – cun Anita Mazzetta a la testa. E sco avant otg onns han els collià lur glista cun ils sanesters ed ils verdliberals. E tgisà – gist cun quest moviment ecologic actual a favur dal clima tanschi forsa puspè a la colliaziun da recaltgar dus sezs.

In bun partenari per la partida socialdemocratica

Tenor il pli nov barometer d’elecziuns è la Svizra tschiffada dad in’unda verda. Per l’emprima giada pudess la Partida verda daventar la quart pli ferma partida en svizra – ed uschia surpassar la Partida cristiandemocratica. Dentant n'è l’unda verda betg uschè ferma che La Verda en Grischun pudess conquistar in sez en il Cussegl naziunal, di il politolog Clau Dermont.

En Grischun haja La Verda plitost ina rolla da sustegn. Uschia possian ils socialdemocrats profitar da las vuschs supplementaras che l’unda verda pudess purtar. E cun quai che la politica da l'ala verda e da la Partida socialdemocratica saja bunamain simbiotica en Grischun profitian era ils verds, sch'ils socialdemocrats possian tegnair in sez a Berna.

RTR Elecziuns 2019