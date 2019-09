4'652 persunas candideschan per in sez en il Cussegl naziunal. Quai èn passa 20% dapli ch'anc avant quatter onns. Per che tut funcziunia senza incaps ha la Chanzlia federal preschentà il glindesdi sia plattafurma d’infurmaziun, «Elecziuns 2019».

Co èsi d'emplenir ora endretg il cedel electoral per che l'atgna vusch è lura er valaivla? Tge è cumular e panaschar e co funcziuna quai? E tge influenza ha tut quai sin la repartiziun dals sezs? Respostas sin tut quellas dumondas dat uss la Chanzlia federala sin ina pagina d'internet – e quai per tudestg, franzos, talian, englais e natiralmain er per rumantsch.

Qua vai tar la pagina rumantscha , il link avra en ina nova fanestra

Sper manuals e decleraziuns en scrit chattan ins sin la pagina era in gronda schelta da videos e graficas interactivas, in quiz cun il qual ins sa testar sia savida davart las elecziuns e bler auter.

La finamira saja che uschè blers votants e votantas sco pussaivel vesian las elecziuns sco schanza e sa participeschian a quellas, scriva la Chanzlia federala. Per il Cussegl federal saja impurtant che la participaziun a las elecziuns saja auta. Avant quatter onns – a chaschun da las davosas elecziuns – è quella stada tar 48,5%.

