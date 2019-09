L’idea è simpla: Votantas e votants envidan candidatas e candidats per il Cussegl naziunal ad ina baterlada. Enturn maisa raquintan els dad ina sfida ch’occupa en lur mintgadi.

Co reageschan candidatas e candidats sin in ustier che lavura malgrà ch’el fiss pensiunà? Daco sto ina famiglia pajar adina dapli premias per la cassa da malsauns? Han els chapientscha che la giuventetgna fa squitsch da proteger il clima? Tge schliaziuns proponan els ad ina mamma per cumbinar lavur e famiglia? E tge sustegn empermettan els per promover il rumantsch en la Bassa?

Ils 5 inscunters Mesemna 04-09 Ovras socialas

Ruodi Duschletta da Sent inscuntra Martin Candinas (PCD) e Jon Pult (PS). Mesemna 11-09: Sanadad

Sandra ed Andri Baltermia da Salouf inscuntran Anita Mazzetta (Verda) e Martha Widmer-Spreiter (PBD). Mesemna 18-09: Economia

Flurina e Simon Kaufmann-Henkel inscuntran Valérie Favre-Accola (PPS) e Josias Gasser (PVL). Mesemna 25-09: Clima

Ina classa da la scola media a Glion inscuntra Vera Stiffler (PLD) e Heinz Brand (PPS). Mesemna 02-10: Diaspora

Peter Vesti e Petra Camathias da Turitg inscuntran Carmelia Maissen (PCD) e Duri Campell (PBD).

RTR accumpogna quests inscunters cun camera e microfon. Da tadlar, leger e guardar dals 2 da settember enfin ils 3 d’october sin www.rtr.ch, al Radio Rumantsch, en il Telesguard e sin las medias socialas.

