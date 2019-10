Discurrer dad in «cumbat» electoral en il Grischun è exagerà. In cumbat tematic n'exista betg. Discussiuns davart temas impurtants sco per exempel las cassas da malsauns, il futur da la cassa da pensiun, la relaziun cun l'Uniun europeica ubain er la midada dal clima èn vegnids scuads sut maisa. Nagin vuleva propi crititgar u s’exponer memia fitg. Exact quai pudess dentant daventar in problem per intgins.

Mancanza da strategia

Il slogan «langweilig – aber gut» da la Partida burgais-democratica è bain original, ma il medem mument er simbolic per lur cumbat electoral. I manca in cler profil per sa differenziar da las autras partidas dal center. E la colliaziun da glista cun gist quellas partidas dal center pudess a la fin custar il sez da Duri Campell.

Per la PBD na vai dentant betg mo per il sez da Duri Campell, mabain er per il futur da la partida. Ella pudess numnadamain perder fermezza da fracziun a Berna – quai che muntass de facto la fin da la partida.

Coup da Josias Gasser

Profitar da l’unda verda vegn – senza stuair far grond insatge persuenter – en emprima lingia la Partida verd-liberala cun Josias Gasser. El è l'um ch’è il dretg mument al dretg lieu. Stuì profitar dapli da l'unda verda avessan la Partida socialdemocratica e la Verda. Gist ils verds avessan gì la schanza da mussar colur e da sa profilar pli fitg en il Grischun.

Cun u senza dunnas?

Interessant è la situaziun tar ils burgais. Entant che la Partida cristiandemocratica vegn a defender il sez da Martin Candinas senza gronds problems, è la dumonda sche la Partida liberaldemocratica fa avunda vuschs per reconquistar in sez. Strategicamain pli prudent fiss stà da metter Vera Stiffler sco candidata principala sin la glista davent da l'entschatta. Uschiglio ristga il chantun Grischun da trametter tschintg umens a Berna.

Pertge er il sez da Magdalena Martullo da la Partida populara svizra è en privel. Avant quatter onns avess nagin patratgà che Magdalena Martullo vegn elegida. Quest onn è la situaziun da partenza in'autra. Ella è ina politicra che sesa en impurtantas cumissiuns ed ha sco pli gronda interprendidra dal Grischun buns arguments per defender il sez. Sia gnervusitad durant il cumbat electoral è dentant palpabla. Quai ha segir er da far cun quai ch’ella sa che ses collega Heinz Brand vegn a far dapli vuschs ch’ella.

Flavio Bundi schefredactur RTR Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Flavio Bundi è dapi il 2017 schefredactur da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Contact , il link avra en ina nova fanestra

