Engaschi per il clima - La fracziun verd-liberala è la pli verda

Giuvens e giuvnas van sin via per demonstrar per la protecziun da l’ambient. En il barometer da quitads è la tema per il clima muntada sin la plazza 5. Tge partidas pudessan profitar tar las elecziuns parlamentaras l’october 2019?