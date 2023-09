Elecziuns, votaziuns e politica dapertut, la Svizra stat curt avant las elecziuns dal Parlament federal. Bleras persunas vegnan ad ir a l’urna, anc pli bleras persunas na vegnan probabel betg ad eleger. Ma tgi elegia propi e tgi betg? E tge èn ils motivs? Nus avain envidà tschintg persunas en noss studio, tschintg differentas persunas cun tschintg differents interess politics ed opiniuns. Da duas ulteriuras persunas, ch’èn politicamain activas, avain nus vulì savair: Tgi votescha e tgi votescha betg? Pertge bain u pertge betg?

Pertge votar ed eleger u pertge betg?

Sco quai che las candidatas ed ils candidatas èn differents, èn er ils motivs pertge ch’insatgi elegia u votescha fitg differents. I na sa chapescha betg adina da sasez ch’ins po vuschar. Ina premissa per pudair vuschar en Svizra è ch’ins ha il pass svizzer, ch’ins è maioren ed abla da giuditgar. Tenor il politolog Clau Dermont è er la cumplexitad da la politica in dals motiv pertge che bleras persunas na van betg ad eleger e votar. Ultra da quai n'interesseschian tematicas politicas, sco per exempel la taglia anticipada, betg exnum persunas giuvnas da 18 onns.

