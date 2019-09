cuntegn

Facits suenter l'inscunter - «Ellas han empruvà da vegnir sezzas cun soluziuns»

Igl è stà ina nova experientscha per ils dus politichers sco er per las quatter scolaras. La discusisun en stanza da scola ha mussà che la giuventetgna fa bleras ponderaziuns davart la midada dal clima. Las scolaras speran ch'ils politichers vegnan da prender in u l'auter input cun els.